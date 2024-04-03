Инсайдер НХЛ: «Филадельфия» уже ведёт переговоры с Федотовым о долгосрочном контракте

Инсайдер НХЛ Крис Джонстон заявил, что руководство «Филадельфии» уже ведёт переговоры о новом контракте с вратарём Иваном Федотовым. Россиянин дебютировал в НХЛ в матче с «Айлендерс» (2:3 ОТ), в котором пропустил две шайбы и получил похвалу от главного тренера Джона Тортореллы.

«Ещё до того, как он сыграл свой первый матч в НХЛ, уже шла работа над его вторым контрактом. И это из-за уникальных обстоятельств, в которых находится вратарь. Поскольку ему 27 лет, Федотов будет иметь право стать неограниченно свободным агентом с 1 июля, но я не ожидаю, что это произойдёт.

Похоже, что в продлении был достигнут значительный прогресс, и, возможно, они не подпишут контракт до конца сезона, но вряд ли будут затягивать с этим. Я думаю, что Федотов и «Флайерз», хотят, чтобы это было долгосрочное соглашение, и я ожидаю, что контракт будет подписан задолго до того, как он станет свободным агентом», — цитирует Джонстона TSN.