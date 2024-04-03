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Итоги игрового дня плей-офф ВХЛ 3 апреля, турнирная сетка Кубка Петрова

Итоги игрового дня плей-офф ВХЛ 3 апреля, турнирная сетка Кубка Петрова
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3 апреля в рамках полуфиналов Кубка Петрова – 2024 прошли две встречи.

В Тюмени на стадионе «Дворец спорта» местный «Рубин» принимал «Нефтяник» во втором матче серии. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2. После двух матчей счёт в серии равный 1-1.

ВХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
03 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
4 : 2
Нефтяник
Альметьевск
0:1 Мокин (Емец, Мулюков) – 05:53 (5x5)     1:1 Стихановский (Бобылёв) – 09:13 (5x5)     2:1 Кошурников (Горбунов, Ващенко) – 17:57 (5x4)     3:1 Берестенников (Усманов, Брютов) – 22:22 (5x5)     3:2 Кателевский (Фазылзянов, Емец) – 38:10 (5x5)     4:2 Давыдов (Бусаров, Мокрушев) – 45:01 (5x4)    

Шайбы в составе «Рубина» забросили: Михаил Стихановский, Кирилл Кошурников, Илья Берестенников и Никита Попугаев. За «Нефтяник» отличились Михаил Мокин и Дмитрий Кателевский. Отметим, что два хоккеиста гостей получили большие штрафы.

Завершала игровой день первая встреча полуфинальной серии Кубка Петрова между тульским АКМ и ханты-мансийской «Югрой». Победу в упорном матче одержали туляки со счётом 3:2 и повели в серии 1-1.

ВХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
03 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
АКМ
Тульская область
Окончен
3 : 2
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 Аноп (Рыбаков, Тювилин) – 00:52 (5x5)     2:0 Казаков (Медведев) – 09:42 (5x5)     2:1 Мисников (Шиксатдаров, Дрягилев) – 20:41 (5x5)     2:2 Шиксатдаров (Стариков, Асташевский) – 25:35 (5x5)     3:2 Аноп (Комаристый, Мясищев) – 46:29 (5x5)    

Дублем в составе АКМ отметился Даниил Аноп. За «Югру» голы забили Артём Мисников и Ильдар Шиксатдаров.

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