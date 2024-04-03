Итоги игрового дня плей-офф ВХЛ 3 апреля, турнирная сетка Кубка Петрова

3 апреля в рамках полуфиналов Кубка Петрова – 2024 прошли две встречи.
В Тюмени на стадионе «Дворец спорта» местный «Рубин» принимал «Нефтяник» во втором матче серии. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2. После двух матчей счёт в серии равный 1-1.
Шайбы в составе «Рубина» забросили: Михаил Стихановский, Кирилл Кошурников, Илья Берестенников и Никита Попугаев. За «Нефтяник» отличились Михаил Мокин и Дмитрий Кателевский. Отметим, что два хоккеиста гостей получили большие штрафы.
Завершала игровой день первая встреча полуфинальной серии Кубка Петрова между тульским АКМ и ханты-мансийской «Югрой». Победу в упорном матче одержали туляки со счётом 3:2 и повели в серии 1-1.
Дублем в составе АКМ отметился Даниил Аноп. За «Югру» голы забили Артём Мисников и Ильдар Шиксатдаров.
- 3 апреля 2024
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