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«Анахайм» подписал контракт новичка с белорусским нападающим Егором Сидоровым

«Анахайм» подписал контракт новичка с белорусским нападающим Егором Сидоровым
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«Анахайм» подписал трёхлетний контракт новичка с белорусским нападающим Егором Сидоровым, сообщает агент игрока Дэн Мильштейн.

19-летний белорусский форвард провёл текущий сезон в чемпионате WHL в клубе «Саскатун Блейдз». Форвард провёл 66 матчей, в которых набрал 88 очков — забросил 50 шайб и отдал 38 результативных передач. В плей-офф на счету Сидорова три гола и одна результативная передача в трёх матчах.

Всего в WHL Сидоров провёл 177 матчей, в которых белорусский нападающий набрал 199 очков — забросил 113 шайб и отдал 86 результативных передач. Сидоров имеет опыт выступления за юниорскую и молодёжную сборные Беларуси.

В текущем сезоне «Анахайм» занимает 14-е место в таблице Западной конференции НХЛ.

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