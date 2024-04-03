Плющев объяснил, почему в полуфиналах Кубка Гагарина участвуют три команды с Востока

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев объяснил, почему в полуфиналах Кубка Гагарина участвуют три команды с Восточной конференции и лишь одна с Западной и назвал несколько причин, среди которых выделил непривычное судейство.

«Это связано с многими причинами, особенно на Западе. Во-первых, Запад не ожидал такой конкуренции и готовился в расслабленном состоянии. Во-вторых, рассчитывали, что то судейство, к которому привыкли, оно так и будет. Но в плей-офф судьи подняли планку претензий к игрокам и не пропускали фолы. Перестали смотреть на прописку хоккеистов, а стали судить в соответствии с кодексом хоккея. А многие клубы к этим вещам просто не привыкли», — цитирует Плющева «Татар-информ».

В истории КХЛ Кубок Гагарина выигрывали 14 раз. По семь раз это делали представители Западной конференции и по семь Восточной. В этом сезоне обладатель главного трофея КХЛ сместит этот баланс в какую-либо сторону.