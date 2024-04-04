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Игрок «Автомобилиста»: «Магнитка» сегодня ничем не удивила

Игрок «Автомобилиста»: «Магнитка» сегодня ничем не удивила
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Нападающий «Автомобилиста» Данил Романцев высказался о поражении в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом» (1:2).

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
03 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Петунин (Гераськин) – 34:31 (5x5)     2:0 Акользин (Коробкин) – 58:01 (en)     2:1 Романцев (Баранцев) – 59:18 (6x5)    

«Сложно судить, повлияла ли пауза между сериями. Мы неплохо смотрелись сегодня. По ходу серии будем ещё добавлять. У нас был свой план подготовки, и мы сделали всё, что запланировали. Нам надо добавлять в остроте, агрессии и реализации своих моментов.

Мы разбирали вратаря «Металлурга». Не буду особо рассказывать, что мы про него знаем. Посмотрим, как будет дальше. В концовке, когда мы отыграли один гол, не получилось зайти в зону с шайбой, расположиться и довести её до ворот. «Магнитка» сегодня ничем не удивила. Это классная команда, ребята здорово катаются и комбинируют. Мы этого и ожидали от них», – приводит слова Романцева официальный сайт КХЛ.

Второй матч серии пройдёт вновь в Магнитогорске 5 апреля.

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