Игрок «Автомобилиста»: «Магнитка» сегодня ничем не удивила

Нападающий «Автомобилиста» Данил Романцев высказался о поражении в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом» (1:2).

«Сложно судить, повлияла ли пауза между сериями. Мы неплохо смотрелись сегодня. По ходу серии будем ещё добавлять. У нас был свой план подготовки, и мы сделали всё, что запланировали. Нам надо добавлять в остроте, агрессии и реализации своих моментов.

Мы разбирали вратаря «Металлурга». Не буду особо рассказывать, что мы про него знаем. Посмотрим, как будет дальше. В концовке, когда мы отыграли один гол, не получилось зайти в зону с шайбой, расположиться и довести её до ворот. «Магнитка» сегодня ничем не удивила. Это классная команда, ребята здорово катаются и комбинируют. Мы этого и ожидали от них», – приводит слова Романцева официальный сайт КХЛ.

Второй матч серии пройдёт вновь в Магнитогорске 5 апреля.