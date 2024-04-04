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Никита Кучеров обновил рекорд России по очкам в одном сезоне НХЛ

Никита Кучеров обновил рекорд России по очкам в одном сезоне НХЛ
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В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Тампа-Бэй Лайтинг».

Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативным пасами в составе «Лайтнинг». На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3-й период
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Кучеров, Хагель) – 10:03     1:1 Мэттьюс (Райлли, Таварес) – 19:00 (pp)     1:2 Пойнт (Кучеров, Дюклер) – 22:54     1:3 Стэмкос (Хагель, Флёри) – 28:47    

Таким образом, в активе Кучерова стало 129 (42+87) очков в 74 матчах в текущем регулярном чемпионате.

Никита Кучеров Подробнее

Нападающий «Тампы» установил новый российский рекорд по набранным очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ, превзойдя собственное достижение, установленное им в сезоне-2018/2019. Пять лет назад форвард «Лайтнинг» завершил «гладкую» часть сезона со 128 результативными действиями.

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.

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