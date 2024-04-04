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Торонто Мэйпл Лифс – Тампа-Бэй Лайтинг 1:4, как сыграли, победил Тампа-Бэй Лайтинг, результат матча НХЛ 4 апреля

Хет-трик из ассистов Кучерова помог «Тампе» одержать победу над «Торонто»
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Сегодня, 4 апреля, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке уступил «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершилась со счётом 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Кучеров, Хагель) – 10:03     1:1 Мэттьюс (Райлли, Таварес) – 19:00 (pp)     1:2 Пойнт (Кучеров, Дюклер) – 22:54     1:3 Стэмкос (Хагель, Флёри) – 28:47     1:4 Пол (Рэддиш, Кучеров) – 54:19    

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Виктор Хедман, Брейден Пойнт, Ник Пол и Стивен Стэмкос. Голевые передачи на счету Брэндона Хагеля (0+2), Хейдна Флёри, Энтони Дюклера, Даррена Рэддиша, а также три голевых паса у российского форварда Никиты Кучерова. За хозяев отличился Остон Мэттьюс, которому ассистировали Морган Райлли и Джон Таварес.

Российский голкипер гостей Андрей Василевский совершил в матче 28 сейвов. У защитника хозяев Ильи Любушкина – «-1».

Никита Кучеров Подробнее

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 75 матчей «Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции с 91 очком. «Торонто» расположился на пятой строчке той же конференции, набрав 95 очков в 75 играх. Следующий матч «Тампа» и «Торонто» проведут на выезде с «Монреаль Канадиенс».

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