Хет-трик Мура помог «Кингз» обыграть «Сиэтл» и укрепить позиции в борьбе за уайлд-кард

В Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» нанёс поражение «Сиэтл Кракен» (5:2).

Хет-триком в этой встрече отметился нападающий хозяев Тревор Мур. Ещё по шайбе в составе победителей забросили Адриан Кемпе и Кевин Фиала.

У гостей отличились Андре Бураковски и Брайан Дюмулен.

«Лос-Анджелес» прервал серию из трёх поражений, набрал 89 очков и оторвался на пять баллов от «Сент-Луис Блюз» в борьбе за второй уайлд-кард от Западной конференции.

«Сиэтл» остался с 75 очками и практически лишился шансов на участие в Кубке Стэнли.

Напомним, регулярный чемпионат завершается 19 апреля.