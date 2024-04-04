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Хет-трик Мура помог «Кингз» обыграть «Сиэтл» и укрепить позиции в борьбе за уайлд-кард

Хет-трик Мура помог «Кингз» обыграть «Сиэтл» и укрепить позиции в борьбе за уайлд-кард
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В Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» нанёс поражение «Сиэтл Кракен» (5:2).

Хет-триком в этой встрече отметился нападающий хозяев Тревор Мур. Ещё по шайбе в составе победителей забросили Адриан Кемпе и Кевин Фиала.

У гостей отличились Андре Бураковски и Брайан Дюмулен.

«Лос-Анджелес» прервал серию из трёх поражений, набрал 89 очков и оторвался на пять баллов от «Сент-Луис Блюз» в борьбе за второй уайлд-кард от Западной конференции.

«Сиэтл» остался с 75 очками и практически лишился шансов на участие в Кубке Стэнли.

Напомним, регулярный чемпионат завершается 19 апреля.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Кемпе (Арвидссон, Фиала) – 09:24 (pp)     2:0 Мур (Рой, Дюбуа) – 27:39     3:0 Мур (Дюбуа, Арвидссон) – 31:49     3:1 Бураковски (Бьёркстранд, Макканн) – 45:39 (pp)     4:1 Фиала (Лизотт) – 50:45     4:2 Дюмулен (Гурд, Танев) – 51:20     5:2 Мур (Дюбуа) – 56:57    
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