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«Думаю, что могу играть гораздо лучше». Никита Кучеров — о своём рекордном сезоне НХЛ

«Думаю, что могу играть гораздо лучше». Никита Кучеров — о своём рекордном сезоне НХЛ
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Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров ответил на вопрос, считает ли он текущий сезон самым лучшим в своей карьере и ощущает ли он себя наиболее уверенно в текущий момент. Россиянин отдал три передачи в матче с «Торонто» и довёл количество своих очков в сезоне до 130 (42+88). Кучеров является лучшим бомбардиром НХЛ в сезоне.

«Нет. Я думаю, что я всё ещё могу играть гораздо лучше, и многие ребята в команде могут быть намного лучше. Я надеюсь, мы будем ещё лучше как команда», — цитирует Кучерова пресс-служба клуба.

Нападающий «Тампы» установил новый российский рекорд по набранным очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ, превзойдя собственное достижение, установленное им в сезоне-2018/2019 в 128 очков.

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