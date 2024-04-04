«Сажусь и понимаю, что умер». Экс-форвард «Авангарда» Потапов — о тренировках Хартли

Бывший нападающий «Авангарда» Алексей Потапов рассказал о тяжёлых тренировках в составе омского клуба под руководством Боба Хартли.

«Тренировка у Боба Хартли – не просто тренировка, это выживание, особенно когда ты новый игрок. Я помню первую тренировку Наиля Якупова, я смотрел на него, так как был на его месте точно так же. Я прям сидел, где он сидел. Я смотрю, на глазах лицо из зелёного в фиолетовое превращается. Он не показывает, что ему тяжело, но я вижу, что там мотор работает за двоих (смеётся). Вышли, катались, первый свисток – я делаю ускорение на первой тренировке. Сажусь и понимаю, что я умер», — цитирует Потапова YouTube-канал «Скользкий лёд».

Под руководством Хартли «Авангард» становился обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.