Якупов — о решении проблем с сердцем: я попал даже в те места, куда тяжело попасть

Экс-форвард «Авангарда» Наиль Якупов рассказал, как посещал множество врачей, чтобы решить свои проблемы с сердцем.

«Я все больницы этих сердечников, всех сердечников Москвы, мне кажется, проехал. Всю аритмию. Я уже всё знал. Я там даже попал в те места, в которые тяжело попасть. И там первый, второй мне в один голос, ну, типа всё, заканчивай. Я знаете что? Я такой спокойный, ну, ладно. Отвечаю просто, ну, окей. И всё. И так отпустил ситуацию.

У меня, наверное, родители больше хотели играть, чем я, потому что они говорят: «Ну что, как там?» Я говорю: «Да ничего, пока нельзя». Я уже настолько устал от разговоров, когда все спрашивают, что да как. Даже там свой круг. Отцу я тоже потом устал повторять, что как доказывать. Я говорю: «Вот номер Батухасикова». Он, короче, Диму сверлил потом, чуть ли не каждый день», — цитирует Якупова YouTube-канал «Скользкий лёд».