«Тогда узнал, что такое экстрасист». Экс-форвард «Авангарда» Якупов о проблемах с сердцем

Экс-форвард «Авангарда» Наиль Якупов рассказал, как впервые столкнулся с проблемами с сердцем.

«Вот мы отыграли игру, выиграли, приезжаем домой, у нас два выходных. И должны проходить второе УМО. Два раза в сезон же проходим. Всё, я отдохнул, на следующий день мы поехали в «Лужники» на УМО. Вечером я приезжаю, вышел прогуляться, мне доктор звонит: «У тебя всё нормально?» Говорю, да. Он: «Может, у тебя дома какие-то проблемы?» Говорю: «Нет, Дим, что происходит?» «Ну у тебя что-то сердце шалит немножко». Я такой: «Да нет, вроде всё нормально». Он говорит: «Ну ладно, завтра давай утром разберёмся».

Я приезжаю, утром меня не ставят на тренировку. Он меня отправляет в поликлинику в Балашихе. Я еду надевать холтер. Сутки хожу. Принёс на расшифровку. И тут вечер, на следующий день мы улетали в Ярославль. И мне Дима звонит, доктор, говорит: «Ты не едешь». Я такой: «Блин, приехали». Вот тогда я узнал, что такое экстрасист», — цитирует Якупова YouTube-канал «Скользкий лёд».