Экс-форвард «Колорадо» Якупов рассказал, как себя ведёт лидер команды Маккиннон

Бывший нападающий клубов НХЛ и КХЛ Наиль Якупов рассказал, как себя ведёт лидер «Колорадо» Натан Маккиннон. Хоккеисты выступали вместе за «Эвеланш» в сезоне-2017/2018.

«Он зверь, реально, я тогда понимал, что он зверь. Тогда он просто, то есть он выходил на тренировки, ему надо было выжать всё. То есть для него если защитника не обыграть один в один… Если он не обыграл, разворачивался, говорил: «В следующий раз я тебя…» Ну прям на серьёзке.

Кто-то ему пас неправильно даст или не туда, не точно, его срывало просто. Ему всегда надо шайбу. И это не то что он там единоличник и хотел всех проехать, а вот ему надо было, чтобы он был лучший, чтобы рядом с ним были лучшие, и чтобы они пытались хотя бы быть такими лучшими, как он всегда. То есть у него адреналин, у него азарт.

Вот, в жизни такой спокойный, чуть странный. И иногда косил под человека, который, ну, как чёрные разговаривают. А ему нравилось, он кайфовал, так же разговаривает с акцентом. Такой ещё кадр, я говорю!» — цитирует Якупова YouTube-канал «Скользкий лёд».