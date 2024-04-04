Юрий Карандин оценил эпизод с травмой основного вратаря «Трактора» Зака Фукале

Экс-глава региона «Сибирь — Дальний Восток», легендарный советский арбитр Юрий Карандин оценил эпизод с травмой основного голкипера «Трактора» Зака Фукале. Канадский вратарь получил травму в столкновении с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым в первом матче серии.

«Давайте честно — Шалунов владел шайбой и делал всё возможное, чтобы уйти от столкновения с вратарём. Скорее тут несчастный случай — форвард неудачно падал, его немного развернуло, ноги пошли в колени вратаря. Да, жёсткое столкновение, но, на мой взгляд, арбитры сработали правильно.

Думаю, Челябинск видел, какие фолы свистелись, например, на Грицюке в серии СКА — «Автомобилист». Там защитники дважды толкали форварда на своего вратаря. И оба раза удаления получали не защитники, а именно Грицюк, что является грубейшими судейскими ошибками.

Предположу, что на фоне этих эпизодов «Трактор» рассчитывал как минимум на «5+20» Шалунова. Ну нелепая же ситуация — ни в чём не виноватый и никого не травмировавший Грицюк каждый раз удалялся, а Шалунов, нанёсший травму вратарю, — прощён. Абсурд!» — приводит слова Карандина сайт Russia-Hockey.ru.

Напомним, арбитры дали удаление нападающему СКА Арсению Грицюку за блокировку вратаря «Автомобилиста» Евгения Аликина во второй встрече между командами в рамках серии Кубка Гагарина, хотя форвард армейцев находился под прессингом защитника «Автомобилиста» Сергея Зборовского. Шалунов же избежал наказания за нанесение травмы Фукале. Второй матч серии состоится сегодня, 4 апреля. Матч пройдёт в Ярославле и начнётся в 19:30 мск.