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Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин оценил продление контракта с Эриком О'Деллом

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин оценил продление контракта с Эриком О'Деллом
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Спортивный директор ХК «Динамо» Алексей Сопин оценил продление контракта с нападающим Эриком О'Деллом. Новый контракт с канадским форвардом рассчитан на два сезона и носит односторонний характер.

«Ещё одна приятная новость — продление контракта с Эриком О’Деллом. Ведущий центр команды уже стал своим во всех смыслах слова. Москва и «Динамо» для Эрика и его семьи не пустой звук. Тренерский штаб рассчитывает, что в новом сезоне он не сбавит обороты и продолжит радовать болельщиков своей игрой и эмоциями», — цитирует Сопина пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 33-летний канадец провёл в составе бело-голубых 74 игры, в которых набрал 57 очков — забросил 27 шайб и отдал 30 результативных передач при показателе полезности «+22» и 88 минутах штрафа.

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