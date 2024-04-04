Экс-игрок клубов КХЛ: Кучерова отличает хоккейный IQ, чему ни один тренер не научит

Экс-игрок «Авангарда», «Спартака» и «Торпедо», а ныне тренер молодёжной хоккейной команды «Атлант» Павел Валентенко оценил успешную игру российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в текущем сезоне НХЛ.

«Его отличает хоккейный IQ, это то, чему ни один тренер не научит, это приходит с возрастом. И у Никиты, чем он старше становится, тем его IQ только совершенствуется. И, конечно же, нельзя забывать, что он играет в хорошей команде, с отличными партнёрами, с которыми у них налажена «химия». „Тампа“ за последние годы всегда претендент на кубок, огромный плюс, что Никита сейчас проводит свой лучший сезон, но результат будет зависеть от всего коллектива», — сказал Валентенко в интервью Metaratings.ru.

Напомним, на счету Кучерова 130 (42+88) очков в текущей регулярке. Он стал первым россиянином в истории, которому покорилась данная отметка за один регулярный чемпионат.