Куч навсегда вписал себя в историю хоккея. И даже сам прокомментировал это.

«Он настоящий воин». Что в «Тампе» говорят о Никите Кучерове и его великом рекорде

Ночь с 3 на 4 апреля 2024 года навсегда войдёт в историю хоккея. Как российского, так и мирового. Гениальный Никита Кучеров выдал не менее гениальный матч с «Торонто», оформив три результативные передачи, и покорил ряд потрясающих достижений.

Во-первых, нападающий «Тампы» первым в сезоне добрался до отметки в 130 очков. У Куча теперь 42+88. Во-вторых, Никита побил рекорд НХЛ по количеству результативных передач за чемпионат для российских хоккеистов. Ранее было 87 ассистов — также у форварда «молний». В-третьих, Кучеров покорил достижение НХЛ по количеству пасов за сезон для вингеров. Вновь своё же.

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Наконец, Никита установил новый клубный и национальный рекорд по количеству очков за сезон. Кучеров стал первым хоккеистом в истории «Тампы» и России, добравшимся до отметки в 130 очков за кампанию.

Новые вехи, естественно, не могли остаться незамеченными. Главный тренер «Лайтнинг», товарищи по команде и сам Кучеров прокомментировали эти великие рекорды.

«Надеюсь, другие люди увидят, насколько уникально талантлив Кучеров»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер объяснил, за счёт чего Никита держит такой высокий уровень.

«Я стою на лавке каждую игру, и я надеюсь, что другие люди увидят, насколько уникально талантлив Кучеров. Но вы не сможете быть таким, если у вас нет внутреннего драйва. Он провёл третий период, соревнуясь, будучи на вершине своей игры и делая все те вещи, которые делают другие игроки, но не получая столько же похвалы. Его игра завораживает. В важном матче это было нам необходимо, и он сыграл нереально», — сказал Купер.

Никита Кучеров Фото: Julio Cortez/AP/ТАСС

Нападающий «Лайтнинг» Брэндон Хагель, отдавший две результативные передачи в матче с «Мэйпл Лифс», напомнил, благодаря чему Кучеров уже долгое время выступает на таком высоком уровне.

«Повторение, повторение, повторение — вот что он делает. Именно поэтому он проводит такие матчи. Когда шайба летит по борту, просто открывайся, потому что, я уверен, он тебя видит и сможет оторвать её от «стенки», как никто другой.

Он настоящий воин. Я не знаю, в курсе ли болельщики, потому что об этом мало говорят, но Кучеров тренировался на льду каждый день до конца лета после вылета из Кубка Стэнли в прошлом сезоне. Так что в его результативности нет ничего удивительного, он делает это каждую неделю», — заключил Хагель.

Нападающий «Тампы» Ник Пол и вовсе дал чуть ли не полноценное интервью только о Кучерове!

«Кучеров — особенный игрок. Вы наблюдаете за его игрой и пытаетесь повторить за ним на тренировках, но это совсем не похоже на то, что он делает в игре, это невозможно повторить. Его видение площадки, его катание, его руки, бросок, его игровое мышление, что угодно. Вы просто посмотрите, как он играет, это безумие! Какую передачу в одно касание он отдал на Пойнта! Подобное увидишь не каждый матч, а он так играет каждую свою смену.

В игре, где контроль шайбы очень важен и позволяет выиграть время, вместо того чтобы бежать за шайбой вдоль борта, он имеет полный контроль, не опускает глаза — и в такой момент может создать момент на пространстве. Так что это важная часть игры.

Усердная работа в межсезонье является причиной его великолепных результатов в этом году. Он почти не отдыхает и всё время находится на льду. Он постоянно работает над своей формой и оттачивает мастерство. Его рабочая этика просто сумасшедшая.

Ты смотришь его летние тренировки, и каждый день он сотни и сотни раз отбивает шайбу о борт. Как будто это его вторая натура. Если шайба летит по борту, он может просто закрыть глаза, войти в зону и создать момент. Он просто хорош в этом», — сказал Пол.

«Я знал, что установил рекорд»

Сам Кучеров в такой день не мог избежать разговоров с журналистами, хоть и не любит интервью. Никита как всегда кратко, но по делу ответил на несколько интересующих вопросов.

О матче: «Мы придерживались игрового плана на протяжении всей игры, старались соответствовать нашей игре и нашли способ победить».

Никита Кучеров Фото: ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»

О великом клубном и национальном рекорде: «Очевидно, я знал, что установил рекорд. Это ощущалось здорово. Но ещё лучше чувствуется, что сегодня мы одержали победу. Я счастлив».

О том, считает ли он текущий сезон лучшим в своей карьере и ощущает ли он себя наиболее уверенно в текущий момент: «Нет. Я думаю, что всё ещё могу играть гораздо лучше, и многие ребята в клубе могут быть намного лучше. Я надеюсь, мы будем ещё лучше как команда».