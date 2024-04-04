Вратарь «Филадельфии» Федотов заявил, что попытается забросить шайбу в НХЛ

Российский голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов заявил, что попытается забросить шайбу в НХЛ. Об этом сообщает журналистка Шивон Нолан на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Иван Федотов после тренировки сказал, что „наверняка“ попытается забить гол во время игры, после того как его спросили о его мощном броске», — написала Нолан.

Напомним, голкипер дебютировал в НХЛ за «Филадельфию Флайерз» во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ). Россиянин вступил в игру с начала второго периода, заменив Самуэля Эрссона. Федотов отразил 19 бросков из 21 (90,5% сейвов), сумев помочь «Флайерз» завоевать одно очко.

Ранее инсайдер НХЛ Крис Джонстон заявил, что руководство «Филадельфии» уже ведёт переговоры о новом контракте с вратарём Федотовым.