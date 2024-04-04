Филатов — о продлении Кудашова: с его уходом тяжело было бы удержать лидеров «Динамо»

Бывший нападающий Никита Филатов прокомментировал решение московского «Динамо» продлить контракт с главным тренером Алексеем Кудашовым.

«Считаю, что это правильное решение. Команда выиграла Кубок Континента, она играла в хороший хоккей. Команда растёт, развивается. Есть поступательное движение. До этого в прессе обсуждалось, что с его уходом „Динамо“ будет тяжело удержать лидеров команды, потому что ребятам хотелось остаться с нынешним тренерским штабом», — приводит слова Филатова «РБ Спорт».

Напомним, под руководством 52-летнего Кудашова в нынешнем сезоне столичный клуб второй раз в своей истории выиграл Кубок Континента, став лучшей командой лиги по итогам регулярного чемпионата. Из плей-офф динамовцы вылетели на стадии второго раунда, благодаря чему займут пятое место в итоговой турнирной таблице КХЛ. Алексей Кудашов возглавляет команду с 2021 года. За это время его лучшим достижением стала победа в регулярном чемпионате – 2023/2024.