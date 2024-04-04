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Канарейкин: «Металлург» — бренд, создававшийся годами, там самые высокие требования

Канарейкин: «Металлург» — бренд, создававшийся годами, там самые высокие требования
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин рассказал о преимуществе магнитогорского «Металлурга» в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 с «Автомобилистом» (1-0).

«У «Металлурга» больше игроков, которые выступали на таких поздних стадиях. В полуфинале тоже надо уметь играть. К тому же Магнитогорск – это бренд, который годами создавался. Это самые высокие требования и стандарты.

Для «Автомобилиста» игра в плей-офф – это что-то новое. Команда на серьёзном подъёме и показывает отличную игру. Хотя по регулярке с трудом просматривалось то, что Екатеринбург зайдёт так далеко», — сказал Канарейкин в интервью LiveResult.

Напомним, второй матч серии пройдёт 5 апреля в Магнитогорске. Отметим, что в первом матче «Автомобилист» получил пять малых штрафов, а «Металлург» завершил встречу без удалений. Магнитогорцам не удалось реализовать ни одну из попыток большинства, включая формат «пять на три».

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