«Чайка» дома победила «Локо» и сократила отставание в полуфинальной серии МХЛ

В Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко прошёл третий матч полуфинальной серии МХЛ между местной «Чайкой» и «Локо». Победу в игре одержали хозяева со счётом 4:3. Счёт в серии стал 2-1 в пользу ярославской команды.
На 36-й секунде первого периода Владимир Конов с передачи Егора Сурина открыл счёт в матче. На девятой минуте периода Глеб Чесноков с передачи Кирилла Свищёва восстановил равенство в счёте. На 13-й минуте периода Владимир Конов вновь вывел «Локо» вперёд, оформив дубль.
На 19-й минуте второго игрового отрезка Андрей Крутов с передач Дмитрия Бреуса и Арсения Варлакова сделал счёт 2:2.
На пятой минуте третьего периода Максим Коростелёв с передач Ярослава Лабуткина и Леонида Зилева в третий раз вывел гостей вперёд. На восьмой минуте периода Андрей Крутов с передач Никиты Артамонова и Глеба Чеснокова забросил третью шайбу в ворота «Локо». На 13-й минуте периода Артём Проничкин с передач Кирилла Свищёва и Никиты Артамонова впервые в матче вывел «Чайку» вперёд.
- 4 апреля 2024
-
21:03
-
21:00
-
20:45
-
20:21
-
19:56
-
19:36
-
19:21
-
19:07
-
18:47
-
18:32
-
18:25
-
18:11
-
17:53
-
17:40
-
17:28
-
17:14
-
17:00
-
16:40
-
16:35
-
16:22
-
16:07
-
15:50
-
15:30
-
15:15
-
15:05
-
14:50
-
14:40
-
14:25
-
14:20
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:35
-
13:30
-
13:20