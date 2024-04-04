«Чайка» дома победила «Локо» и сократила отставание в полуфинальной серии МХЛ

В Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко прошёл третий матч полуфинальной серии МХЛ между местной «Чайкой» и «Локо». Победу в игре одержали хозяева со счётом 4:3. Счёт в серии стал 2-1 в пользу ярославской команды.

На 36-й секунде первого периода Владимир Конов с передачи Егора Сурина открыл счёт в матче. На девятой минуте периода Глеб Чесноков с передачи Кирилла Свищёва восстановил равенство в счёте. На 13-й минуте периода Владимир Конов вновь вывел «Локо» вперёд, оформив дубль.

На 19-й минуте второго игрового отрезка Андрей Крутов с передач Дмитрия Бреуса и Арсения Варлакова сделал счёт 2:2.

На пятой минуте третьего периода Максим Коростелёв с передач Ярослава Лабуткина и Леонида Зилева в третий раз вывел гостей вперёд. На восьмой минуте периода Андрей Крутов с передач Никиты Артамонова и Глеба Чеснокова забросил третью шайбу в ворота «Локо». На 13-й минуте периода Артём Проничкин с передач Кирилла Свищёва и Никиты Артамонова впервые в матче вывел «Чайку» вперёд.