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«Чайка» дома победила «Локо» и сократила отставание в полуфинальной серии МХЛ

«Чайка» дома победила «Локо» и сократила отставание в полуфинальной серии МХЛ
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В Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко прошёл третий матч полуфинальной серии МХЛ между местной «Чайкой» и «Локо». Победу в игре одержали хозяева со счётом 4:3. Счёт в серии стал 2-1 в пользу ярославской команды.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
04 апреля 2024, четверг. 18:30 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
4 : 3
Локо
Ярославль
0:1 Конов (Сурин) – 00:36 (5x5)     1:1 Чесноков (Свищев) – 08:59 (5x5)     1:2 Конов – 12:37 (5x5)     2:2 Крутов (Бреус, Варлаков) – 38:19 (5x4)     2:3 Коростелёв (Лабуткин, Зилев) – 44:56 (5x5)     3:3 Крутов (Артамонов, Чесноков) – 47:31 (5x4)     4:3 Проничкин (Свищев, Артамонов) – 52:24 (5x5)    

На 36-й секунде первого периода Владимир Конов с передачи Егора Сурина открыл счёт в матче. На девятой минуте периода Глеб Чесноков с передачи Кирилла Свищёва восстановил равенство в счёте. На 13-й минуте периода Владимир Конов вновь вывел «Локо» вперёд, оформив дубль.

На 19-й минуте второго игрового отрезка Андрей Крутов с передач Дмитрия Бреуса и Арсения Варлакова сделал счёт 2:2.

На пятой минуте третьего периода Максим Коростелёв с передач Ярослава Лабуткина и Леонида Зилева в третий раз вывел гостей вперёд. На восьмой минуте периода Андрей Крутов с передач Никиты Артамонова и Глеба Чеснокова забросил третью шайбу в ворота «Локо». На 13-й минуте периода Артём Проничкин с передач Кирилла Свищёва и Никиты Артамонова впервые в матче вывел «Чайку» вперёд.

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