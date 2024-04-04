Наставник «Локомотива» Никитин прокомментировал слова А. Заварухина о Шалунове

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победы во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 над «Трактором» (3:2, 2-0) прокомментировал слова наставника челябинского клуба Алексея Заварухина о нападающем ярославского клуба Максиме Шалунове.

«Что сделать, чтобы не повторить сценарий серии с «Авангардом»? Человек предполагает, а бог располагает. Не хочу лозунги кидать. Прекрасно понимаю, что нас ждёт и через что мы должны пройти. Это наш путь.

Слова Заварухина о Шалунове? Это как во время поста мясо не кушать, а человеку гадости желать. Смысл? Не хочу это комментировать», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Третий матч в полуфинальной серии состоится в Челябинске 6 апреля. Игра начнётся в 14:30 мск.