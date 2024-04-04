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Daily Faceoff оценил игру голкипера «Тампы» Василевского после операции на спине

Daily Faceoff оценил игру голкипера «Тампы» Василевского после операции на спине
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Журналист Майк Гулд в статье на сайте Daily Faceoff оценил игру российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского после проведённой операции на спине.

«Самое главное в этой команде – это её вратарь. Андрей Василевский пропустил начало сезона из-за операции на спине. По сути, первые шесть недель сезона были для него тренировочным лагерем. Так что его лучшая игра — та, которую он показывает прямо сейчас. Сначала ты смотришь на его сейвы и они выглядят не очень хорошо, но потом ты ещё раз видишь сейв и думаешь: «Ух ты, это было чертовски классно». Именно парень в воротах имеет самое большое значение для этой команды», — написал Гулд в статье.

Напомним, в конце сентября стало известно, что Василевский перенёс операцию на поясничном отделе спины. Андрей рассказал, что травма возникла в результате тяжёлой тренировки в тренажёрном зале.

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