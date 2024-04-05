Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Монреаль»

Сегодня, 4 апреля, «Монреаль Канадиенс» на своей площадке уступил «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада) завершилась со счётом 4:7 (1:3, 1:4, 2:1).

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Ник Пол (2+0), Майки Эйссимонт, Стивен Стэмкос (2+1), Брэндон Хагель, а также гол и две передачи на счету российского форварда Никиты Кучерова. За хозяев отличился Йоэль Армиа (2+0), Юрай Слафковски (1+1) и Коул Кофилд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 76 матчей «Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции с 93 очками. «Монреаль» расположился на 15-й строчке той же конференции, набрав 70 очков в 75 играх. Следующий матч «Тампа» сыграет с гостях с «Питтсбург Пингвинз», а «Монреаль» проведет дома с «Торонто Мэйпл Лифс».

Материалы по теме Кучеров вошёл в топ-40 в истории НХЛ по очкам в одном регулярном чемпионате

Василевский, Кучеров и Сергачёв сыграли в гольф: