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Монреаль Канадиенс – Тампа-Бэй Лайтинг 4:7, как сыграли, победила Тампа-Бэй Лайтинг, результат матча НХЛ 5 апреля

Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Монреаль»
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Сегодня, 4 апреля, «Монреаль Канадиенс» на своей площадке уступил «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада) завершилась со счётом 4:7 (1:3, 1:4, 2:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Армиа (Галлахер, Ньюхук) – 02:37     1:1 Пол (Пойнт, Кучеров) – 09:45 (pp)     1:2 Эйссимонт (Мотт, Дамба) – 16:26     2:2 Армиа (Ньюхук, Галлахер) – 24:42     2:3 Стэмкос (Чирелли, де Хаан) – 27:58     2:4 Пол (Эйссимонт) – 29:12     2:5 Хагель (Рэддиш, Чирелли) – 33:18     2:6 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 37:45 (pp)     3:6 Слафковски (Джекай, Мэтисон) – 48:40     4:6 Кофилд (Судзуки, Слафковски) – 51:51     4:7 Стэмкос (Кучеров) – 59:06    

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Ник Пол (2+0), Майки Эйссимонт, Стивен Стэмкос (2+1), Брэндон Хагель, а также гол и две передачи на счету российского форварда Никиты Кучерова. За хозяев отличился Йоэль Армиа (2+0), Юрай Слафковски (1+1) и Коул Кофилд.

Никита Кучеров Подробнее

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 76 матчей «Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции с 93 очками. «Монреаль» расположился на 15-й строчке той же конференции, набрав 70 очков в 75 играх. Следующий матч «Тампа» сыграет с гостях с «Питтсбург Пингвинз», а «Монреаль» проведет дома с «Торонто Мэйпл Лифс».

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