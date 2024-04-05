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Овечкин сократил отставание от Гретцки в топе лучших снайперов НХЛ до 45 шайб

Овечкин сократил отставание от Гретцки в топе лучших снайперов НХЛ до 45 шайб
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (1:4).

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ши (Смит, Эллер) – 01:49     0:2 Жозеф (Летанг, О'Коннор) – 11:03     0:3 Бантинг (Пуустинен, Карлссон) – 29:08     1:3 Овечкин (Милано, Лапьер) – 46:02 (pp)     1:4 Эллер (Смит, Летанг) – 57:23    

После этого матча Овечкин сократил отставание в топе лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки до 45 шайб. Таким образом, на счету россиянина 849 голов за карьеру в НХЛ. В свою очередь, Гретцки забил за карьеру 894 гола.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 72 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 27 голов и 33 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «-20».

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забил 849 голов и сделал 696 результативных передач в 1418 матчах.
В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Каролиной Харрикейнз».

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