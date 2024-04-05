Овечкин сократил отставание от Гретцки в топе лучших снайперов НХЛ до 45 шайб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (1:4).

После этого матча Овечкин сократил отставание в топе лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки до 45 шайб. Таким образом, на счету россиянина 849 голов за карьеру в НХЛ. В свою очередь, Гретцки забил за карьеру 894 гола.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 72 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 27 голов и 33 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «-20».

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забил 849 голов и сделал 696 результативных передач в 1418 матчах.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Каролиной Харрикейнз».