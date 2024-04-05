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Передача Бучневича не помогла «Сент-Луису» избежать поражения в матче с «Нэшвиллом»

Передача Бучневича не помогла «Сент-Луису» избежать поражения в матче с «Нэшвиллом»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Йози (О'Райлли, Форсберг) – 00:31     1:1 Саад (Томас) – 07:27     2:1 Форсберг (Нюквист, О'Райлли) – 21:13 (pp)     3:1 Бовиллье (Нюквист, Евангелиста) – 39:29 (pp)     4:1 Маккэррон (Шервуд) – 44:09     4:2 Нейборс (Фолк, Крюг) – 46:21     4:3 Кайру (Фолк, Бучневич) – 57:45 (pp)     5:3 Форсберг (Нюквист, Макдона) – 58:16     6:3 Янковски – 59:23 (sh)    

В составе победителей отличились Роман Йози, Филип Форсберг (дубль), Энтони Бовилль, Майкл Маккэррон и Марк Янковски. За «Сент-Луис» голами отметились Брэндон Саад, Джейк Нейборс и Джордан Кайру. Российский нападающий Павел Бучневич записал на свой счёт результативную передачу.

«Нэшвилл» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции. В активе команды 92 очка в 76 матчах. «Сент-Луис» занимает девятое место на Западе, набрав 84 очка в 76 встречах.

В следующем матче «Нэшвилл» сыграет с «Айлендерс», а «Сент-Луис» встретится с «Сан-Хосе».

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