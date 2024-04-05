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Передача Бучневича не помогла «Сент-Луису» избежать поражения в матче с «Нэшвиллом»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Роман Йози, Филип Форсберг (дубль), Энтони Бовилль, Майкл Маккэррон и Марк Янковски. За «Сент-Луис» голами отметились Брэндон Саад, Джейк Нейборс и Джордан Кайру. Российский нападающий Павел Бучневич записал на свой счёт результативную передачу.

«Нэшвилл» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции. В активе команды 92 очка в 76 матчах. «Сент-Луис» занимает девятое место на Западе, набрав 84 очка в 76 встречах.

В следующем матче «Нэшвилл» сыграет с «Айлендерс», а «Сент-Луис» встретится с «Сан-Хосе».