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«Виннипег» стал вторым канадским клубом, обеспечившим себе место в плей-офф

«Виннипег» стал вторым канадским клубом, обеспечившим себе место в плей-офф
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Сегодня, 5 апреля, «Виннипег Джетс» обыграл на домашней площадке «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0).

Благодаря этой победе «Виннипег» набрал 98 очков и стал третьим клубом от Центрального дивизиона, обеспечившим себе участие в плей-офф. Ранее заветное место зарезервировали «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Также «Джетс» стали вторым канадским клубом после «Ванкувер Кэнакс», который точно будет бороться за Кубок Стэнли.

Напомним, регулярный чемпионат сезона-2023/2024 завершается 19 апреля.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в финальной серии прошлого сезона оказался сильнее «Флориды Пантерз» (4-1).

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Уигар – 04:35 (pp)     1:1 Виларди (Коннор, Моррисси) – 12:59 (pp)     2:1 Элерс (Перфетти) – 14:56     2:2 Мироманов (Уигар) – 30:34     3:2 Тоффоли (Наместников, Элерс) – 35:35 (pp)     4:2 Виларди (Моррисси, Пионк) – 48:44     5:2 Виларди (Монахан, Шайфли) – 58:56    
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