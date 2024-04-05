«Виннипег» стал вторым канадским клубом, обеспечившим себе место в плей-офф

Сегодня, 5 апреля, «Виннипег Джетс» обыграл на домашней площадке «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0).

Благодаря этой победе «Виннипег» набрал 98 очков и стал третьим клубом от Центрального дивизиона, обеспечившим себе участие в плей-офф. Ранее заветное место зарезервировали «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Также «Джетс» стали вторым канадским клубом после «Ванкувер Кэнакс», который точно будет бороться за Кубок Стэнли.

Напомним, регулярный чемпионат сезона-2023/2024 завершается 19 апреля.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в финальной серии прошлого сезона оказался сильнее «Флориды Пантерз» (4-1).