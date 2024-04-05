Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадская хоккейная лига вернёт россиян и белорусов на импорт-драфт

Канадская хоккейная лига вернёт россиян и белорусов на импорт-драфт
Аудио-версия:
Комментарии

Канадская хоккейная лига (CHL) разрешит российским и белорусским игрокам вернуться на импорт-драфт. Об этом сообщает корреспондент Sportsnet Джефф Марек.

Напомним, первоначально запрет был введён в апреле 2022 года из-за конфликта России и Украины. Белорусские игроки были отстранены из-за поддержи страной России. Отмечается, что на драфте 2021 года до бана были выбраны 16 российских и 11 белорусских игроков.

Импорт-драфт CHL — ежегодное мероприятие, на котором каждая команда лиги может выбрать подходящих зарубежных игроков. Такими игроками считаются хоккеисты, не имеющие статуса резидента ни в Канаде, ни в США. В этом году импорт-драфт должен состояться 3 июля.

Российские и белорусские сборные по-прежнему отстранены ИИХФ от международных соревнований.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Появился шанс сделать, чтобы нас пустили, — надо пользоваться». Ильин — о письме Тардифу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android