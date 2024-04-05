Канадская хоккейная лига вернёт россиян и белорусов на импорт-драфт

Канадская хоккейная лига (CHL) разрешит российским и белорусским игрокам вернуться на импорт-драфт. Об этом сообщает корреспондент Sportsnet Джефф Марек.

Напомним, первоначально запрет был введён в апреле 2022 года из-за конфликта России и Украины. Белорусские игроки были отстранены из-за поддержи страной России. Отмечается, что на драфте 2021 года до бана были выбраны 16 российских и 11 белорусских игроков.

Импорт-драфт CHL — ежегодное мероприятие, на котором каждая команда лиги может выбрать подходящих зарубежных игроков. Такими игроками считаются хоккеисты, не имеющие статуса резидента ни в Канаде, ни в США. В этом году импорт-драфт должен состояться 3 июля.

Российские и белорусские сборные по-прежнему отстранены ИИХФ от международных соревнований.