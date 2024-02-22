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«Появился шанс сделать, чтобы нас пустили, — надо пользоваться». Ильин — о письме Тардифу

«Появился шанс сделать, чтобы нас пустили, — надо пользоваться». Ильин — о письме Тардифу
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Нападающий «Северстали» Михаил Ильин рассказал о письме президенту Международной федерации хоккея Люку Тардифу с просьбой объяснить отстранение молодёжной сборной России от чемпионатов мира.

«Федерация хоккея России прислала бумагу в клуб. Попросили подписать, чтобы отправить Тардифу. Не знаю, по какому принципу федерация подбирала игроков, но я как-то там оказался. Долгих размышлений не было. Появился шанс сделать так, чтобы нас пустили, — надо им пользоваться. Вот и подписал», — сказал Ильин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Под большим письмом президенту ИИХФ Люку Тардифу поставили свои подписи 17 российских хоккеистов. В их числе нападающий «Сочи» Матвей Мичков и выбранный под шестым номером драфта НХЛ защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев.

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