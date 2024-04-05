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Вратарь «Флориды» Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала тройку звёзд прошедшего игрового дня.

Третьей звездой дня признан форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос. Во встрече с «Монреаль Канадиенс» (7:4) канадский нападающий оформил дубль и отдал результативную передачу.

Второй звездой дня признан российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский. В игре с «Оттавой Сенаторз» (6:0) вратарь оформил «сухой» матч, отразив 30 бросков. Бобровский оформил свой 43-й шат-аут за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин сравнялся с Крэйгом Андерсоном и Гампом Уорсли и вышел на 40-е место в истории лиги.

Первой звездой дня был признан форвард «Виннипег Джетс» Габриэль Виларди, который забросил три шайбы в ворота «Калгари Флэймз» (5:2).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.