Экс-арбитр рассказал, для чего А. Заварухин выступил с речью в адрес Шалунова

Бывший арбитр Александр Зайцев заявил, что эмоциональная речь главного тренера «Трактора» Алексея Заварухина в адрес форварда «Локомотива» Максима Шалунова после второго матча этих команд в полуфинальной серии плей-офф КХЛ была направлена на мотивацию игроков челябинского клуба.

«Слова Заварухина понятны. Естественно, после того момента команда была чуть-чуть сбита с того настроя, это эмоции. Сейчас надо же чем-то мотивировать игроков, тем более и болельщики будут довольны», — цитирует Зайцева ТАСС.

Напомним, в первом матче команд в столкновении с Шалуновым травму получил основной голкипер «Трактора» Зак Фукале.

Третий матч в полуфинальной серии состоится в Челябинске 6 апреля. Игра начнётся в 14:30 мск.