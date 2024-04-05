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«Это огромное расстройство». Тренер «Динамо» Кудашов – о поражении в серии с «Трактором»

«Это огромное расстройство». Тренер «Динамо» Кудашов – о поражении в серии с «Трактором»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о поражении в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 от «Трактора» с сухим счётом 0-4.

«Это огромное расстройство, вот честно скажу. Потому что в каждой игре у нас был шанс выиграть, и мы ни разу этим не воспользовались. Бывают серии, когда ты играешь и понимаешь, видишь, что соперник минимум не уступает тебе, может, даже сильнее тебя. И ты вот здесь уже понимаешь как тебе преодолеть это, а здесь ты понимаешь, что ты не слабее соперника, и есть шансы, их много, ходов, как обыграть этого соперника, но у тебя не получается», — заявил Кудашов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд NEW».

Напомним, под руководством 52-летнего Кудашова в нынешнем сезоне столичный клуб второй раз в своей истории выиграл Кубок Континента, став лучшей командой лиги по итогам регулярного чемпионата.

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