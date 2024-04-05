Тренер «Динамо» Кудашов объяснил, почему не ротировал состав команды в плей-офф КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, почему не ротировал состав команды в плей-офф КХЛ.

«Очень сложный вопрос длины скамеек. Давайте так рассуждать, мы бы всё равно меняли игроков, которые играют 10−12 минут, они и так не устают. А Гусева, Уилла, Пакетта, О’Делла, Рашевского, ну вот эти звенья мы всё равно не меняли, да и третьи звенья тоже не меняли. Я сколько видел, никто отдыхать не хотел в команде, вот даже у меня ребята были, ну там Никонов, Михайлов, не всегда играли. Я не видел из состава, чтобы кто-то устал в течение всего сезона. Я не видел необходимости в этой ротации. Игроки играли определённое количество времени, кто-то больше, кто-то меньше. Они были подготовлены, они выдерживали. Больше того, скажу, там все играть хотели.

Давайте так, если у тебя в команде, например, все приблизительно равные, то, наверное, нужна ротация. Но у нас всё равно есть игроки, которых мы не собирались и не будем [ротировать]. Ну они же всё равно делают разницу среди команд, они приносят результат, и ни одна команда их не уберёт. Если мы посмотрим насчёт ротации, что делают другие команды, они делают то же самое, там третье и четвёртое звенья меняют», — заявил Кудашов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд NEW».