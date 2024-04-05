Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шарангович рассказал, почему показывает свою лучшую результативность в текущем сезоне НХЛ

Шарангович рассказал, почему показывает свою лучшую результативность в текущем сезоне НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусский нападающий «Калгари Флэймз» Егор Шарангович объяснил, почему в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) показывает лучшую результативность в карьере.

«Я забил 29 голов? Это потому, что у меня больше возможностей в этом сезоне. Тренеры доверяют мне, я получаю много игрового времени и в большинстве, и в равных составах.

Стал ли я более разносторонним игроком? Да, сейчас я играю в центре, и мне комфортно. Хотя мне надо совершенствовать игру на вбрасываниях.

Что значило бы для меня забить 30 голов? Не знаю, забросить 30 шайб – это хорошо, но моя цель — помочь команде выиграть», — сказал Шарангович в послематчевом интервью пресс-службе клуба.

В сезоне-2023/2024 белорусский форвард провёл 75 встреч и набрал 54 (29+25) очка.

Материалы по теме
Видео
Хет-трик Габриэля Виларди принёс «Виннипегу» победу над «Калгари»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android