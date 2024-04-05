Защитник «Витязя» Руслан Педан продлит соглашение с клубом

Как стало известно «Чемпионату», защитник подмосковного «Витязя» Руслан Педан подпишет новое соглашение с клубом. Оно будет рассчитано на год.

29-летний Педан выступает за команду с сезона-2023/2024, куда он перешёл из хабаровского «Амура». Всего за клуб он провёл 59 встреч и набрал 19 (7+12) очков при показателе полезности «-21». Текущий сезон стал для хоккеиста самым результативным в карьере.

Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету защитника 259 игр, за которые он набрал 50 (15+35) очков, заработав показатель полезности «-54».

Напомним, подмосковная команда завершила сезон после окончания регулярного чемпионата, так как не смогла пробиться в плей-офф КХЛ в текущем сезоне, заняв 11-е, последнее место в Западной конференции.