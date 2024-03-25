«Витязь» продлит контракт с нападающим Владимиром Галузиным

Нападающий подмосковного «Витязя» Владимир Галузин в ближайшее время переподпишет соглашение с клубом ещё на год. Об этом сообщили представители игрока — агентство «Winners».

«Мы близки к продлению контракта Владимира Галузина с ХК «Витязь». В настоящее время находимся в процессе подписания нового соглашения сроком на один сезон» — написала пресс-служба агенства в телеграм-канале.

Галузин перешёл в подмосковный клуб из «Спартака» перед стартом сезона-2022/2023. Всего в составе «Витязя» форвард провёл 109 встреч и набрал 42 очка (17+25).

Напомним, в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги команда Галузина не смогла пробиться в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на 11, последнем месте в Западной конференции.