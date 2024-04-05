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Тренер «Динамо» Кудашов оценил идею введения перекрёстного плей-офф КХЛ с первого раунда

Тренер «Динамо» Кудашов оценил идею введения перекрёстного плей-офф КХЛ с первого раунда
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался об идее ввести перекрёстный плей-офф в КХЛ с первого раунда.

«Как я смотрю на перекрёстный плей-офф с одной восьмой финала? Нормально. Я смотрю и как с первого раунда, и вообще не играть перекрёстный, и с полуфинала. Совершенно нормально, как приняли, так и будет. Мы же играем в сезоне все друг с другом, все видим друг друга, и я не могу сказать, что Запад или Восток, кто сильнее, кто слабее.

Просто получилось так: вот есть команда «Динамо», есть команда «Трактор», они встретились между собой на этой стадии. Я не вижу никаких вообще поводов даже для обсуждения этого. Получился интересно, потому что давно друг друга в плей-офф не видели. Как дальше будет, лига решает», — сказал Кудашов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд NEW».

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