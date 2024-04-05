Тренер «Динамо» Кудашов призвал бороться с употреблением жевательного табака хоккеистами

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что необходимо принимать меры в отношении проблемы употребления жевательного табака хоккеистами.

«Есть ли проблема употребления жевательного табака хоккеистами? Проблема есть, она существует у молодёжи. Когда появляются деньги, вот эту ерунду, дрянь, они все покупают. Вот она есть, и с ней надо бороться, потому что это равносильно куреву, может быть, и хуже. Я вот этого не знаю, но то, что это плохо – однозначно. Это табак, который через мозг идёт в желудок, вообще убивает тебя» — сказал Кудашов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд NEW».

Напомним, 27 марта стало известно, что «Динамо» продлило контракт с Кудашовым. Под руководством специалиста в нынешнем сезоне столичный клуб второй раз в своей истории выиграл Кубок Континента. В плей-офф КХЛ бело-голубые в четвертьфинале проиграли челябинскому «Трактору» со счётом 0-4 в серии и завершили сезон-2023/2024.