Тренер «Динамо» Кудашов заявил, что хотел бы поработать в НХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, что хотел бы попробовать поработать тренером в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Хотел бы я попробовать себя тренером в НХЛ? Конечно, естественно, любой тренер хотел бы попробовать» — сказал Кудашов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд NEW».

Напомним, Кудашов начал свою тренерскую карьеру в 2012 году в мытищинском «Атланте», где через год занял должность наставника команды. За это время он возглавлял «Локомотив» и СКА, а также сборную России. С 2021 года работает в московском «Динамо».

В НХЛ в качестве игрока Кудашов выступал за «Торонто Мэйпл Лифс», однако провёл за команду только 25 матчей и отметился одной заброшенной шайбой.