Овечкин — второй игрок в истории, достигший отметки 850 шайб в регулярных сезонах НХЛ

В эти минуты в американском Роли на льду «Пи-Эн-Си-Арены» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». По ходу первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.

На четвёртой минуте матча счёт открыл российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Эта заброшенная шайба стала для Овечкина 850-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Тем самым 38-летний российский форвард стал вторым хоккеистом в истории, достигшим отметки в 850 заброшенных шайб в регулярных сезонах Национальной Хоккейной Лиги. Ранее это удалось только канадскому нападающему Уэйну Гретцки, который завершил карьеру на показателе 894 шайбы.

Благодаря этому голу Овечкин сократил отставание от рекорда результативности в регулярных сезонах Уэйна Гретцки до 44 шайб.