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Овечкин — второй игрок в истории, достигший отметки 850 шайб в регулярных сезонах НХЛ

Овечкин — второй игрок в истории, достигший отметки 850 шайб в регулярных сезонах НХЛ
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В эти минуты в американском Роли на льду «Пи-Эн-Си-Арены» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». По ходу первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
2-й период
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Строум, ван Римсдайк) – 03:31     0:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 19:15     1:2 Гюнцель – 35:00    

На четвёртой минуте матча счёт открыл российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Эта заброшенная шайба стала для Овечкина 850-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Тем самым 38-летний российский форвард стал вторым хоккеистом в истории, достигшим отметки в 850 заброшенных шайб в регулярных сезонах Национальной Хоккейной Лиги. Ранее это удалось только канадскому нападающему Уэйну Гретцки, который завершил карьеру на показателе 894 шайбы.

Благодаря этому голу Овечкин сократил отставание от рекорда результативности в регулярных сезонах Уэйна Гретцки до 44 шайб.

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