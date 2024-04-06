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Баффало Сэйбрз — Филадельфия Флайерз 4:2, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 6 апреля

«Филадельфия» с Федотовым в воротах продлила серию поражений, проиграв «Баффало»
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В ночь с 5 на 6 апреля на арене «Кибэнк-центра» в американском Баффало прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Баффало Сэйбрз» победили «Филадельфию Флайерз» со счётом 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Томпсон (Петерка, Так) – 10:01     1:1 Кейтс (Типпетт, Йорк) – 29:07     2:1 Далин (Так) – 34:51     3:1 Куинн (Бенсон, Пауэр) – 39:54     3:2 Типпетт (Санхайм, Лотон) – 49:19     4:2 Куинн (Бенсон, Козенс) – 53:59    

В воротах гостей сыграл российский голкипер Иван Федотов, на счету которого игровое время 55.42, 15 отражённых бросков и показатель надёжности 0,7895.

«Филадельфия» потерпела шестое поражение подряд и по итогам игрового дня может утратить текущее место в зоне плей-офф, пропустив вперёд «Вашингтон Кэпиталз» и «Детройт Ред Уингс».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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