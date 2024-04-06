«Филадельфия» с Федотовым в воротах продлила серию поражений, проиграв «Баффало»

В ночь с 5 на 6 апреля на арене «Кибэнк-центра» в американском Баффало прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Баффало Сэйбрз» победили «Филадельфию Флайерз» со счётом 4:2.

В воротах гостей сыграл российский голкипер Иван Федотов, на счету которого игровое время 55.42, 15 отражённых бросков и показатель надёжности 0,7895.

«Филадельфия» потерпела шестое поражение подряд и по итогам игрового дня может утратить текущее место в зоне плей-офф, пропустив вперёд «Вашингтон Кэпиталз» и «Детройт Ред Уингс».

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