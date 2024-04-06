Макдэвид вышел на третье место по количеству сезонов с 30+ голами за «Эдмонтон»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Эдмонтон Ойлерз» и «Колорадо Эвеланш».На момент написания новости в матче перерыв перед третьим периодом. Хозяева ведут со счётом 4:2.

Канадский форвард и капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился по ходу матча заброшенной шайбой, забив в концовке первого периода. Таким образом Макдэвид записал в свой актив 30-ю заброшенную шайбу за клуб в текущей регулярке. Он вышел на третье место по количеству сезонов с 30+ голами за «Эдмонтон». У канадца таких сезонов теперь 8. Столько же у Гленна Андерсона. 9 сезонов у Уэйна Гретцки. Лидером является Яри Курри, в активе которого 10 сезонов с 30+ шайбами.