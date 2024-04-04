Daily Faceoff: Кучеров — элита, а Макдэвид, Мэттьюс и Маккиннон — представители поколений

Журналист Скотт Максвелл высказался об игре российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и сравнил его с форвардами «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом, «Торонто Мэйпл Лифс» Остоном Мэттьюсом и «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном.

«По сравнению с тремя другими Кучеров от сезона к сезону не находится на одном уровне. Кучеров – элита, а Макдэвид, Мэттьюс и Маккиннон – представители поколений. Даже в этом сезоне его продвинутая статистика в нападении хуже, чем у данной тройки. Если он не станет лучшим бомбардиром в этом сезоне, вполне возможно, что он потеряется в голосовании за самого ценного игрока сезона. Я не удивлюсь, если он окажется третьим», — сказано в статье.

Напомним, на счету Кучерова 130 (42+88) очков в текущей регулярке. Он стал первым россиянином в истории, которому покорилась данная отметка за один регулярный чемпионат.