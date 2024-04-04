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Daily Faceoff: Кучеров — элита, а Макдэвид, Мэттьюс и Маккиннон — представители поколений

Daily Faceoff: Кучеров — элита, а Макдэвид, Мэттьюс и Маккиннон — представители поколений
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Журналист Скотт Максвелл высказался об игре российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и сравнил его с форвардами «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом, «Торонто Мэйпл Лифс» Остоном Мэттьюсом и «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном.

«По сравнению с тремя другими Кучеров от сезона к сезону не находится на одном уровне. Кучеров – элита, а Макдэвид, Мэттьюс и Маккиннон – представители поколений. Даже в этом сезоне его продвинутая статистика в нападении хуже, чем у данной тройки. Если он не станет лучшим бомбардиром в этом сезоне, вполне возможно, что он потеряется в голосовании за самого ценного игрока сезона. Я не удивлюсь, если он окажется третьим», — сказано в статье.

Никита Кучеров Подробнее

Напомним, на счету Кучерова 130 (42+88) очков в текущей регулярке. Он стал первым россиянином в истории, которому покорилась данная отметка за один регулярный чемпионат.

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