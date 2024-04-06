Драйзайтль вышел на четвёртое место в истории «Эдмонтона» по сезонам со 100+ очков

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Эдмонтон Ойлерз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча получилась результативной и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

Две заброшенные шайбы в составе победителей в свой актив записали звёздный канадский форвард Коннор Макдэвид и Эвандер Кейн. Ещё по разу сегодня отличились Кори Перри и Маттиас Экхольм. Асситентский дубль в составе «нефтяников» оформил немецкий нападающий Леон Драйзайтль, для которого первое результативное действие в этом матче стало 100-м в нынешнем сезоне.

Драйзайтль вышел на четвёртое место в истории «Эдмонтона» по сезонам со 100+ очков, сравнявшись по этому показателю с Марком Мессье (по пять). Клубный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (девять), второе место занимает Коннор Макдэвид (семь), топ-3 замыкает Яри Курри (шесть).