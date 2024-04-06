Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спорные судейские решения, помешавшие «Вашингтону» набрать очки в матче с «Каролиной»

Спорные судейские решения, помешавшие «Вашингтону» набрать очки в матче с «Каролиной»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 5 на 6 апреля на площадке «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева льда.

В ходе матча главные арбитры Крис Руни и Кори Сиврет приняли несколько спорных решений в пользу «ураганов».

В первом случае при счёте 2:1 в пользу «Кэпиталз» судьи выписали неоднозначное удаление нападающему «Кэпиталз» Сонни Милано за атаку игрока не владеющего шайбой, после которого «Каролина» сравняла счёт.

ВИДЕО

Во втором случае судьи пропустили подножку в исполнении российского форварда «Харрикейнз» Евгения Кузнецова, а через пару минут выписали удаление защитнику гостей Расмусу Сандину, после чего хозяева забили победный гол

Материалы по теме
Овечкин преодолел отметку в 850 голов в НХЛ! Но «Вашингтон» не удержал победу, ведя 2:0
Овечкин преодолел отметку в 850 голов в НХЛ! Но «Вашингтон» не удержал победу, ведя 2:0
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android