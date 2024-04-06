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Спорные судейские решения, помешавшие «Вашингтону» набрать очки в матче с «Каролиной»

В ночь с 5 на 6 апреля на площадке «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева льда.

В ходе матча главные арбитры Крис Руни и Кори Сиврет приняли несколько спорных решений в пользу «ураганов».

В первом случае при счёте 2:1 в пользу «Кэпиталз» судьи выписали неоднозначное удаление нападающему «Кэпиталз» Сонни Милано за атаку игрока не владеющего шайбой, после которого «Каролина» сравняла счёт.

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Во втором случае судьи пропустили подножку в исполнении российского форварда «Харрикейнз» Евгения Кузнецова, а через пару минут выписали удаление защитнику гостей Расмусу Сандину, после чего хозяева забили победный гол