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«Эдмонтон» стал пятым участником плей-офф НХЛ от Западной конференции

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Эдмонтон Ойлерз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча получилась результативной и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

После этой победы в активе «нефтяников» стало 97 очков, что гарантировало команде Криса Ноблоха участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Канадская команда стала пятым участником плей-офф НХЛ от Западной конференции. Ранее кубковую путёвку себе обеспечили «Даллас Старз», «Колорадо Эвеланш», «Виннипег Джетс» и «Ванкувер Кэнакс». Таким образом на Западе НХЛ осталось определить трёх последних участников плей-офф.

С огромной степенью вероятности ими станут «Вегас Голден Найтс», «Нэшвилл Предаторз» и «Лос-Анджелес Кингз».