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Монреаль Канадиенс – Торонто Мэйпл Лифс 2:4, как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 7 апреля

24 сейва Самсонова и передача Любушкина помогли «Торонто» обыграть «Монреаль»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Доми (Любушкин, Райлли) – 22:11     0:2 Мэттьюс (Бертуцци) – 22:38     0:3 Нис (Нюландер, Броди) – 27:20     0:4 Макманн (Марнер) – 27:54     1:4 Судзуки (Слафковски, Мэтисон) – 29:05 (pp)     2:4 Кофилд (Мэтисон, Судзуки) – 38:32    

За «Торонто» отличились Макс Доми, Остон Мэттьюс, Мэтт Нис и Бобби Макманн. Российский защитник Илья Любушкин отметился результативной передачей. Российский голкипер Илья Самсонов сделал 24 сейва.

В составе «Монреаля» забивали Ник Судзуки и Коул Кофилд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Монреаль» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Торонто», в свою очередь, одержал четвёртую победу за последние пять матчей.

В следующем матче «Монреаль» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Торонто» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».

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