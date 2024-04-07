24 сейва Самсонова и передача Любушкина помогли «Торонто» обыграть «Монреаль»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:4.

За «Торонто» отличились Макс Доми, Остон Мэттьюс, Мэтт Нис и Бобби Макманн. Российский защитник Илья Любушкин отметился результативной передачей. Российский голкипер Илья Самсонов сделал 24 сейва.

В составе «Монреаля» забивали Ник Судзуки и Коул Кофилд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Монреаль» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Торонто», в свою очередь, одержал четвёртую победу за последние пять матчей.

В следующем матче «Монреаль» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Торонто» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».