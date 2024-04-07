Мэттьюс показал шестой результат в истории НХЛ по голам в равных составах за сезон

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:4.

В составе «Торонто» заброшенной шайбой отметился лучший снайпер текущего сезона НХЛ Остон Мэттьюс. Этот гол стал 64-м для американца и 48-м в равных составах в нынешнем сезоне.

Таким образом, Мэттьюс показал шестой результат в истории НХЛ по голам в равных составах за сезон. По этому показателю американец сравнялся с результатом Стивена Стэмкоса в сезоне-2011/2012. На пятом и четвёртом местах результаты Фила Эспозито — 50 голов в сезоне-1973/197451 и 51 гол в сезоне-1970/1971.

Первые три места по голам в равных составах за сезон занимает Уйэн Гретцки. Легендарный канадец забивал 54 (сезон-1984/1985), 55 (сезон-1983/1984) и 68 голов в сезоне-1981/1982.