Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мэттьюс показал шестой результат в истории НХЛ по голам в равных составах за сезон

Мэттьюс показал шестой результат в истории НХЛ по голам в равных составах за сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:4.

В составе «Торонто» заброшенной шайбой отметился лучший снайпер текущего сезона НХЛ Остон Мэттьюс. Этот гол стал 64-м для американца и 48-м в равных составах в нынешнем сезоне.

Таким образом, Мэттьюс показал шестой результат в истории НХЛ по голам в равных составах за сезон. По этому показателю американец сравнялся с результатом Стивена Стэмкоса в сезоне-2011/2012. На пятом и четвёртом местах результаты Фила Эспозито — 50 голов в сезоне-1973/197451 и 51 гол в сезоне-1970/1971.

Первые три места по голам в равных составах за сезон занимает Уйэн Гретцки. Легендарный канадец забивал 54 (сезон-1984/1985), 55 (сезон-1983/1984) и 68 голов в сезоне-1981/1982.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Доми (Любушкин, Райлли) – 22:11     0:2 Мэттьюс (Бертуцци) – 22:38     0:3 Нис (Нюландер, Броди) – 27:20     0:4 Макманн (Марнер) – 27:54     1:4 Судзуки (Слафковски, Мэтисон) – 29:05 (pp)     2:4 Кофилд (Мэтисон, Судзуки) – 38:32    
Материалы по теме
«Самый талантливый хоккеист на планете». Мэттьюс в шаге от великого рекорда Овечкина
«Самый талантливый хоккеист на планете». Мэттьюс в шаге от великого рекорда Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android