Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших игроков прошедшего игрового дня.

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Россиянин одержал победу в матче с «Нэшвиллом» (2:0), отразив 41 бросок по воротам. Этот «сухой» матч стал третьим для Варламова в текущем сезоне НХЛ. Российский голкипер вышел на четвёртое место в истории «Айлендерс» по матчам «на ноль», оформив 16-й шат-аут за «островитян».

Второй звездой дня признан нападающий «Сан-Хосе» Уильям Эклунд, оформивший хет-трик в победном матче с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ).

Третьей звездой признан форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе. Нападающий стал автором дубля и результативной передачи в победном матче с «Ванкувером» (6:3).