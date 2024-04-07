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Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов признан первой звездой игрового дня в НХЛ
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших игроков прошедшего игрового дня.

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Россиянин одержал победу в матче с «Нэшвиллом» (2:0), отразив 41 бросок по воротам. Этот «сухой» матч стал третьим для Варламова в текущем сезоне НХЛ. Российский голкипер вышел на четвёртое место в истории «Айлендерс» по матчам «на ноль», оформив 16-й шат-аут за «островитян».

Второй звездой дня признан нападающий «Сан-Хосе» Уильям Эклунд, оформивший хет-трик в победном матче с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ).

Третьей звездой признан форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе. Нападающий стал автором дубля и результативной передачи в победном матче с «Ванкувером» (6:3).

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Добсон (Райлли, Барзал) – 29:07     2:0 Палмьери (Романов) – 58:41    
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