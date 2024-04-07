«Мы знали, что это за игрок». Главный тренер «Калгари» оценил игру Шаранговича

Главный тренер «Калгари» Райан Хаска оценил игру нападающего «Флэймз» Егора Шаранговича. Белорусский форвард отметился заброшенной шайбой в матче с «Эдмонтоном» (2:4) и довёл количество своих голов в сезоне до 30. Перед текущим сезоном Шарангович подписал двухлетний контракт с «Калгари» с зарплатой в $ 3,1 млн.

«Мы знали, что это за игрок, когда обменивали его. Мы знали, что он обладает отличной скоростью, что нам не хватало в прошлом сезоне. Он имеет приличные габариты и обладает высоким мастерством», — цитирует Хаску пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Шарангович выступал за «Нью-Джерси». Шарангович побил рекорд Михаила Грабовского по голам за регулярный сезон НХЛ среди белорусов, установленный в сезоне-2010/2011.