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«Мы знали, что это за игрок». Главный тренер «Калгари» оценил игру Шаранговича

«Мы знали, что это за игрок». Главный тренер «Калгари» оценил игру Шаранговича
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Главный тренер «Калгари» Райан Хаска оценил игру нападающего «Флэймз» Егора Шаранговича. Белорусский форвард отметился заброшенной шайбой в матче с «Эдмонтоном» (2:4) и довёл количество своих голов в сезоне до 30. Перед текущим сезоном Шарангович подписал двухлетний контракт с «Калгари» с зарплатой в $ 3,1 млн.

«Мы знали, что это за игрок, когда обменивали его. Мы знали, что он обладает отличной скоростью, что нам не хватало в прошлом сезоне. Он имеет приличные габариты и обладает высоким мастерством», — цитирует Хаску пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Шарангович выступал за «Нью-Джерси». Шарангович побил рекорд Михаила Грабовского по голам за регулярный сезон НХЛ среди белорусов, установленный в сезоне-2010/2011.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 19:44 (pp)     0:2 Браун (Янмарк, Райан) – 23:13     1:2 Шарангович (Кузьменко, Юбердо) – 23:57 (pp)     2:2 Кадри (Шарангович, Кузьменко) – 47:13 (pp)     2:3 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 50:36 (pp)     2:4 Ньюджент-Хопкинс – 59:17    
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